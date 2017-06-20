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Fransa Savunma Bakanı istifa etti

Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

20.06.2017 - 12:37
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FRANSA

Sylvie Goulard, üyesi olduğu Demokrasi Hareketinin (MoDem) Avrupa Parlamentosundaki üyeleri ile ilgili usulsüzlük suçlamasıyla yargıda başlatılan ön soruşturmayı istifasına gerekçe gösterdi.

"BU MAKAMI TARTIŞMALARA ALET ETMEK İSTEMİYORUM"

Goulard, yaptığı açıklamada, seçim sonrası yeniden kurulacak kabinede yer almak istemediğini belirterek, "Ülkede hayatlarını tehlikeli görevler için ortaya koyan kadın ve erkeklerin hizmet ettiği Savunma Bakanlığı üst düzey bir temsil makamı gerektirir. Ben bu makamı tartışmalara alet etmek istemiyorum." ifadesini kullandı.

Fransa'da genel seçimlere Macron'un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi ve François Bayrou'nun kurduğu Demokrasi Hareketi birlikte girmişti. Pazar günü ikinci turu düzenlenen seçimde bu iki hareketin oluşturduğu koalisyon, mecliste önemli bir çoğunluk sağlamıştı.

Macron, yeni bakanlar kurulunu çarşamba günü açıklayacak.

Paris savcılığı seçim öncesi, MoDem'in Avrupa Parlamentosu üyelerinin danışman kadrolarına verilen maaşlarda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

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