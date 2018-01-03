Fransa ve İrlanda'da kasırga hayatı olumsuz etkiliyor

İrlanda ve Fransa'nın batısı 'Eleanor' kasırgasının etkisi altında. Özellikle İrlanda'nın Galway bölgesinde hissedilen rüzgarın hızı saatte 130 kilometreye kadar ulaştı.

48 BÖLGEDE TURUNCU ALARM VERİLDİ

İrlanda'da aşırı yağışlar su taşkınlarına yol açtı. Fransa'da ise 48 bölgede "turuncu alarm" verildi.

UÇUŞLAR GECİKMELİ OLARAK YAPILDI

Fransa'da yaşanan bu olaylardan dolayı şehirde birçok park, bahçe ve mezarlıklar ziyarete kapatıldı. Ayrıca aşırı rüzgarlı hava Paris'i de etkisi altına alırken uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleşti.

65 BİN EVE ELEKTRİK VERİLEMEDİ

Fransız yetkililer, özellikle batı kesimlerde fırtınanın neden olacağı dalga ve deniz yükselmelerinin hayatı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Fransa'da salı günü etkili olan "Carmen" fırtınası nedeniyle 65 bin eve elektrik verilememiş, bir kişi hayatını kaybetmişti.