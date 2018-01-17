Fransa ve İsviçre'de tarihi geçmiş ilaç skandalı

Söz konusu ilacın Alkooharmane laboratuvarının Thiotepa ilacı olduğu ve 100 bin tarihi geçmiş şişenin hastalara verildiği belirtiliyor.

SAHTE TARİHLİ ETİKETLERLE SATTILAR

Le Matin isimli İsviçre gazetesinin haberine göre; normal şartlarda üretildikten sonra 18 aylık ömrü olan ilacın 7 yıl sonra yenilenmiş sahte tarihli etiketlerle laboratuvar tarafından satıldığı ortaya çıkarıldı.

3 MİLYON EURODAN FAZLA KAZANÇ SAĞLADILAR

Etkisi kalmayan tarihi geçmiş ilaçların Fransa’da satılan 100 bine yakın şişesi için laboratuvarın 3 milyon 300 bin euroya yakın para kazandığı öğrenildi.

İsviçre’de satılan şişelerdense yaklaşık 208 bin İsviçre frangı elde ettiği biliniyor.

Öte yandan, İsviçre otoritelerinin 2011’de başlattığı soruşturmanın yanı sıra Fransa yargısı da konuyla alakalı soruşturma başlatıp başlatmayacağına ilişkin karar alması bekleniyor.