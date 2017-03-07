Fransa'da 58 liseli gözaltına alındı

Paris yakınlarındaki Saint-Denis banliyösünde bulunan Suger Lisesi öğrencileri, okul binasında yanıcı madde ve sis bombası kullanarak dersleri engelledi.

DERSLER İPTAL EDİLDİ

Okul yönetiminin dersleri iptal ederek binayı boşaltmasının ardından bir grup öğrenci, şehir merkezine yürüdü. Yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubu, yürüyüş boyunca polis araçları ve çevredeki iş yerlerine taş attı. Slogan atan öğrencilere çevredekilerin de destek verdiği görüldü.

Paris ve çevresinde bulunan çok sayıda lisede de benzer protesto gösterilerinin düzenlendiği öğrenildi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, çıkan olaylar sonrası Suger Lisesinden 55, Paul-Eluard Lisesinden bir ve Voltaire Lisesinden 2 öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

"POLİS ŞİDDETİNE SON"

Ülkenin güneyinde bulunan Marsilya'da ise Montgrand Lisesi öğrencileri de olayı protesto ederek, dersleri engelledi. Öğrenciler, "Tüm Marsilya sizden nefret ediyor", Polis şiddetine son" sloganları attı.

Paris'in Aulnay-sous-Bois banliyösünde yaşayan Theo isimli 22 yaşındaki genç, 2 Şubat'ta rutin kimlik kontrolü sırasında polisin copla cinsel saldırısına uğramış, saldırı anının bir vatandaş tarafından kaydedilerek yayınlanması sonrası Fransa genelinde protesto gösterileri başlamıştı.