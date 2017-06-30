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Fransa'da bir kişi aracını cami önündekilere sürdü

Paris'in banliyösü Creteil'de arazi aracını cami cemaatinin üzerine süren ve bariyerleri aşamayınca kaçan bir kişi gözaltına alındı.

30.06.2017 - 00:07
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Fransa'da bir kişi aracını cami önündekilere sürdü

Paris polisi yaptığı yazılı açıklamada, saldırı girişiminde yaralanan olmadığını duyurdu.

CEMAATİ BARİYERLER KORUDU

Caminin önündeki bariyerlerin cemaati koruduğunu belirten Paris polisi, saldırganın sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Fransa'da bir kişi aracını cami önündekilere sürdü

"DEAŞ'IN İNTİKAMINI ALMA ADINA"

Le Parisien gazetesi, terör örgütü DEAŞ'ın Fransa'da üstlendiği saldırıların intikamını alma adına bu kişinin aracını cemaatin üzerine sürme girişiminde bulunduğunu yazdı.

Gazete, saldırganın bir kaç kez aracıyla bariyerleri devirip cami önündeki cemaate zarar verme girişiminde bulunduğunu bildirdi.

SALDIRGAN ERMENİ KÖKENLİ

BFM kanalı ise polis kaynaklarına atıfta bulunarak verdiği haberinde saldırganın Ermeni kökenli, 40 yaşlarında ve adi suçlardan sabıkası olduğunu duyurdu.

Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Merkezine göre, ülkedeki Müslümanlara yönelik saldırılar son yıllarda katlanarak artıyor.

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