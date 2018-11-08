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Fransa'da çöken iki binanın enkazından cesetler çıktı

Marsilya kentinde pazartesi çöken iki binanın enkazından 6 kişinin cesedi çıkarılırken arama çalışmalarına 24 saatliğine ara verildi.

AA | 08.11.2018 - 12:59..
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Fransa'nın Marsilya kentinde, pazartesi günü çöken 2 binanın enkazından şu ana kadar 6 kişinin cesedi çıkarılırken, bitişikteki binaların yıkılması kararı nedeniyle arama çalışmalarına 24 saat ara verildi.

2 BİNADA DAHA ÇKME TEHLİKESİ VAR

Marsilya'nın bağlı olduğu Provence- Alpes- Cote- d'Azur Bölge Valisi Pierre Dartou, basına arama ve enkaz kaldırma çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Çalışmaların şimdiye kadar titizlikle devam ettiğini ve 2'si kadın 6 kişinin cesedinin enkazdan çıkarıldığını aktaran Dartou, "Çok hassas ve zor bir karara varmak gerekti. Yıkılan binalara komşu 2 binada daha çökme tehlikesi var. Bir iş makinesi 69 numaralı binayı parça parça ayırarak yıkacak, 71 numaralı binanın ise üst katları aynı şekilde yıkılacak." dedi.

Valiliğin aldığı yıkım kararıyla burada yaşayan 140 kişinin otellere yerleştirildiği bilgisi verilirken, bu kişilerin eşyalarını almalarına izin verilmediği belirtildi. Bu arada çok sayıda kişi, olayda ihmali olduğunu düşündükleri şehir yönetimini protesto etti. Binaların uzun süredir çökme tehlikesi altında olduğunu kaydeden göstericiler, burada yaşayan kişilerin hayatlarının bilerek tehlikeye atıldığını savundu.

İKİ BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

Öte yandan Fransa'nın kuzeyinde bulunan Charleville-Mezieres kentinde de dün akşam bir binanın çöktüğü bildirildi. 4 katlı binanın en üst katında yaşayan bir kişinin ihbarı sonucu itfaiyenin olay yerine geldiği ve şehir merkezindeki tarihi binanın sakinlerinin çökme öncesi tahliye edildiği açıklanırken, binanın kontrollü şekilde yıkıldığı bildirildi. Marsilya'nın merkezinde bulunan Aubagne sokağında pazartesi günü iki bina çökmüştü.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, çöken binalarda tahminen 10 kişinin olduğunu açıklamış, kesin rakamın bilinmediğini belirtmişti. Marsilya Savcılığı, şimdiye kadar cansız bedenine ulaşılan 6 kişi dışında enkaz altında en az 2 kişinin daha bulunduğunu tahmin ediyor.

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