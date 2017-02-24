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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sol ittifak

Yeşil Parti’nin adayı Yannick Jadot, yarıştan çekildiğini ve ilk turda Sosyalist Parti adayı Benoit Hamon’u destekleyeceğini açıkladı.

24.02.2017 - 07:10
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“France 2” televizyon kanalına açıklama yapan Jadot, Benoit Hamon ile "mükemmel bir anlaşma" sağladığını söyledi.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sol ittifak

(Sosyalist Parti adayı Benoit Hamon)

"KENDİ EGOLARIMI AŞMAM GEREKİYOR"

Ülkenin ciddi bir parçalanmaya doğru gittiğini söyleyen ve Fransa’da aşırı sağın giderek ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunan Jadot, “Benim sorumluluğum kendi egolarımı aşmamı gerektiriyor. Bu yüzden seçimlerde adaylıktan çekiliyorum.” dedi.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sol ittifak

(Yeşil Parti’nin adayı Yannick Jadot)

SAĞDA DA AYNISI OLMUŞTU

Fransa’da merkez sağda yer alan Demokrasi Hareketi (MoDem) lideri François Bayrou, dün cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını açıklamış ve yarışın güçlü adaylarından Emmanuel Macron’a ittifak önermişti.

Seçime bağımsız aday olarak girecek olan ve hem merkez sağ, hem merkez solun oylarını alması beklenen Macron, bu öneriyi kabul etmişti.
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu nisan, ikinci turu mayıs ayında yapılacak.

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