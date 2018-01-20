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Fransa'da Filistin'i tanıma çalışmaları

Fransa'da Gennevilliers Belediye Başkanı Patrice Leclerc, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu.

Haber Merkezi | 20.01.2018 - 08:11..
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Bağımsız Filistin Devleti'ni tanıdığını açıklayan Gennevilliers Belediye Başkanı Patrice, yanı zamanda tüm belediyelere çağrıda bulundu. Patrice'in yaptığı açıklamada, "Patrice Leclerc, tüm belediyeleri, Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyor" ifadelerine yer verildi.

Fransa'da Filistin'i tanıma çalışmaları

2014 YILINDAKİ TASARIYI HATIRLATTI

Patrice yaptığı açıklamada 2014 yılında alınan kararı hatırlattı. Patrice Leclerc, Aralık 2014'te hükümete Bağımsız Filistin Devleti'ni tanıma tavsiyesinde bulunan tasarının Fransız Meclisi ve Senatosunda kabul edildiği hatırlattı.

Dönemin Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, 2 yıl içerisinde İsrail-Filistin arasındaki barış görüşmelerinden bir sonuç çıkmazsa ülkesinin Filistin'i tanıyacağını açıklamıştı.

Fransa'da Filistin'i tanıma çalışmaları

MACRON'A FİLİSTİN BASKISI

Gennevilliers Belediye Başkanı Patrice'in harekete geçmesiyle binlerce belediyenin resmi olarak bu yönde bir karar alması sonucunda Fransa'nın zorunlu olarak Filistin'i tanımış olacağı kaydedildi.

Belediyelerin Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu baskıya karşı gelemeyeceği belirtildi.

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