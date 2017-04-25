Fransa'da gazeteciye sert müdahale kamerada

Fransa'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra sokaklar karıştı. Türkiye'de olduğu gibi sonuçları kabul edemeyenler, sokakları savaş alanına çevirmek istedi.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEDİ

Olayları görüntülemek isteyen bir gazeteci ise, polis ekiplerinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

2 POLİS BİRDEN SALDIRDI

2 Fransız polisinin saldırısına uğrayan gazeteci, zor anlar yaşadı. Gözaltına alınan Jacob Khrist isimli gazeteci, henüz serbest bırakılmadı.

Fransız polisi gazetecilere saldırdı VİDEO