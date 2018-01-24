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Fransa'da grevdeki gardiyanlara polisler müdahale etti

Fransa’da gardiyanlar grevde. Can güvenlikleri ve şartlardan tamin olmadıkları gerekçesiyle eylem yapan göstericilerin üzerlerine polisler saldırdı.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 12:34..
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Fransa'da gardiyanlar, hapishane mahkumlarının kendilerine yönelik kötü tutumları ve içinde bulundukları olumsuz ekonomik ve sosyal şartlardan ötürü greve gitmişti. İki gündür grevde olan hapishane görevlilerine polisler müdahale etti.

Mahkumların saldırılarını protesto eden gardiyanlara bir saldırı da polislerden geldi.

Fransa'da grevdeki gardiyanlara polisler müdahale etti

GARDİYANLARA SERT MÜDAHALE

Fransa'nın bir çok yerinde 120 ayrı hapishanede eylemler gerçekleştiren gardiyanlara polisler müdahale etti. Polisler göstericilere jop ve kalkanlarla karşılık veren güvenlik güçleri gardiyanlara sert müdahalelerde bulundu.

Fransa'da grevdeki gardiyanlara polisler müdahale etti

Göstericileri itip kakan, yerlerde sürükleyen polisler grubu dağıtmayı başaramadı. Grupların aralarından toparlanan bir kaç gardiyan polisler tarafından yaka paça gözaltına alındı.

Fransa'da grevdeki gardiyanlara polisler müdahale etti

FRANSA'DA GARDİYAN GREVLERİ

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet’in yetersiz güvenlikten şikayet eden gardiyan sendikalarıyla bugün görüşeceği belirtilen habere göre özellikle keskin alet ve bıçak gibi silahlarla bazı gardiyanların ciddi şekilde yaralanmasına neden olan saldırıların son dönemlerde artması, ülke genelinde gardiyanları endişelendiriyor.

Fransa'da grevdeki gardiyanlara polisler müdahale etti

Pazar günü Fransa’nın güneyinde bir hapishanede iki gardiyanın bir mahkum tarafından masa ayağıyla saldırıya uğrayarak hastanelik olması grevden önce gündeme gelen en son saldırıydı.

Fransa'da grevdeki gardiyanlara polisler müdahale etti

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