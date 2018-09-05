Fransa'da kabine değişikliği

Fransa'nın en genç Cumhurbaşkanı olarak adını tarihe yazdıran Macron, göreve geldikten sonra ilk kabinesini 18 Mayıs tarihinde kurmuştu. Ancak o tarihten bugüne kadar ilk kez iki istifa birden yaşandı.

"LOBİLER HÜKÜMET ÜZERİNDE ETKİLİ ADIM ATAMIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde Fransa Ekoloji Bakanı Nicolas Hulot ilginç açıklamalar yapmıştı. Hulot, "Lobiler hükümet üzerinde çok etkili. Adım atamıyorum. Artık kendimi kandırmak istemiyorum. Ve istifamın bu alanda daha fazla bilinçlenme sağlamasını diliyorum." demişti. Bunun yanı sıra çevre ve iklimlerin korunması yönünde yeterince ilerleme sağlanmadığı gerekçesiyle istifa etmişti.

MACRON KABİNEYİ YENİLEDİ

Macron da bugün bir toplantı yaparak kabinesini yeniledi. Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Ekoloji Bakanlığına Ulusal Meclis'in başkanı François de Rugy'yi getirdi.

ATAMALAR YAPILDI

Yeni Çevre Bakanı 44 yaşındaki de Rugy, 2017 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Sosyalist Parti’de yapılan ön seçimlerde aday olmuş, ancak ön seçimleri geçememesinin ardından Macron’u desteklemişti.

“Kişisel nedenlerle” istifa ettiği açıklanan Spor Bakanı Laura Flessel'in yerine ise 43 yaşındaki Rumen asıllı eski yüzücü Roxana Maracineanu atandı.

MACRON HALKIN DESTEĞİNİ KAYBETTİ

Bu arada yapılan bir ankette Fransız halkının Macron'a desteğinin azaldığı da tespit edildi. Hatta ankette Macron'a verilen desteğin bir ayda 10 puan birden düşerek yüzde 31'e gerilediğini ortaya koydu. Oysa ki Macron ilk göreve geldiğinde halkın desteği yüzde 66 oranındaydı.

EN AZ SEVİLEN HOLLANDE'IN DA GERİSİNDE KALDI

Bu araştırmayla birlikte Macron'un puanı yüzde 35 düştü ve böylece tüm zamanların en az sevilen cumhurbaşkanı ünvanına sahip selefi François Hollande'ın da gerisinde kaldı.