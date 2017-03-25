taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

Fransa'da metro istasyonunda silahlı saldırı

Ülkenin kuzeyinde bulunan Lille kentindeki Porte d’Arras metro istasyonunda ateş açan bir kişi, en az üç kişiyi yaraladı.

25.03.2017 - 01:50
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da metro istasyonunda silahlı saldırı

Porte d’Arras metro istasyonunda gerçekleşen olayda, aralarında 14 yaşında bir çocuğun da olduğu en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları, 5 el silah sesi duyduklarını söyledi.

ÇETE ÜYELERİ OLABİLİR DEĞERLENDİRMESİ

​Yerel basın, olayın çeteler arasında bir silahlı çatışma olabileceğini belirtti. Olaya karışanlar arasında, uyuşturucu ticareti yapan çete üyeleri olabileceği değerlendiriliyor.

Fransa'da metro istasyonunda silahlı saldırı

Saldırgan, silahla atış yaptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. ​Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevkedildi.​ Saldırının gerçekleştirilme nedeni ve saldıganın kimliği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fransa'da metro istasyonunda silahlı saldırı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kamerun Aboubakar ile kazandı

Kamerun Aboubakar ile kazandı

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson ile görüştü

8
Afrika'dan Avrupa'ya göçlerde büyük artış

Afrika'dan Avrupa'ya göçlerde büyük artış

7
İngiliz Parlamentosundan 15 Temmuz darbe girişimi raporu

İngiliz Parlamentosundan 15 Temmuz darbe girişimi raporu

6
Trump tartışmalı Keystone XL projesini imzaladı

Trump tartışmalı Keystone XL projesini imzaladı

0
Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı

Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı

1
Denizli'de cinayet

Denizli'de cinayet

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM