Fransa'da metro istasyonunda silahlı saldırı

Porte d’Arras metro istasyonunda gerçekleşen olayda, aralarında 14 yaşında bir çocuğun da olduğu en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları, 5 el silah sesi duyduklarını söyledi.

ÇETE ÜYELERİ OLABİLİR DEĞERLENDİRMESİ

​Yerel basın, olayın çeteler arasında bir silahlı çatışma olabileceğini belirtti. Olaya karışanlar arasında, uyuşturucu ticareti yapan çete üyeleri olabileceği değerlendiriliyor.

Saldırgan, silahla atış yaptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. ​Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevkedildi.​ Saldırının gerçekleştirilme nedeni ve saldıganın kimliği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.