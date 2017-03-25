Fransa'da metro istasyonunda silahlı saldırı

Porte d’Arras metro istasyonunda gerçekleşen olayda, aralarında 14 yaşında bir çocuğun da olduğu en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları, 5 el silah sesi duyduklarını söyledi.
ÇETE ÜYELERİ OLABİLİR DEĞERLENDİRMESİ
Yerel basın, olayın çeteler arasında bir silahlı çatışma olabileceğini belirtti. Olaya karışanlar arasında, uyuşturucu ticareti yapan çete üyeleri olabileceği değerlendiriliyor.
Saldırgan, silahla atış yaptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevkedildi. Saldırının gerçekleştirilme nedeni ve saldıganın kimliği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.