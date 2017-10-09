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Fransa’da Müslüman karşıtı saldırılarda düşüş

Fransa İslamofobiye karşı Ulusal Gözlemevi, 2017 yılının 8 ayında Müslümanlara yönelik saldırılarda düşüş yaşandığını açıkladı.

09.10.2017 - 14:49
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Ülkedeki Müslümanların en üst çatı örgütlenmesi Fransa İslam Konseyine (CFCM) bağlı Fransa İslamofobiye karşı Ulusal Gözlemevi (ONCI), Fransa'da Müslümanlara yönelik nefret suçları hakkında rapor hazırladı.

YÜZDE 38 DÜŞTÜ

Rapora göre, Müslümanlara karşı saldırılar, 2017'nin 8 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 38,8 düştü.

2017'nin ocak-ağustos döneminde Müslümanlara karşı 82 saldırı kayıtlara geçti. Bu saldırılardan 42'sinde camiiler veya mescidlerin hedef alındığı belirtildi.

Fransa'da 2016'da Müslüman karşıtı 182 saldırı kayıtlara geçmişti.

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