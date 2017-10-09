Fransa’da Müslüman karşıtı saldırılarda düşüş

İç transfere yönelen Beşiktaş yönetimi, devre arası Oğuzhan, Tolgay ve Atiba ile sözleşme imzalayacak.

27 yaşındaki Charlotte Mears sadece aylar içinde obezite sınırından neredeyse sıfır beden seviyesine geriledi.

Çin'de, akıllı telefonuyla tüm gün oyun oynayan kadının sağ gözünde geçici körlük oluştu.

Oyun bağımlısı kadın kör oldu ama oynamayı bırakmadı

Aydın'da 16 yaşındaki bir çocuğun dayısı ile gittiğini belirlediği Nazilli ilçesindeki genelev 1 ay süreyle mühürlendi.

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Eşini dövmesini engelleyen çocuklarını bıçakladı

Antalya'da Bayram H., eşini dövmesine engel olmaya çalışan iki oğlunu birden bıçakladı. Hayati tehlikesi olan iki kardeş tedavi altında.