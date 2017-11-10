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Fransa'da öğrencilerin arasına araç daldı

Fransa'nın Toulouse kentinin yakınlarındaki Blagnac'ta bir aracın kaldırımdaki öğrencilerin üstüne sürüldü.

10.11.2017 - 21:31
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Le Figaro gazetesinin haberine göre, yerel saatle 16.00 sularında bir araç, Saint-Exupery isimli lisenin önündeki Çinli bir öğrenci grubunun üzerine daldı.

3 ÖĞRENCİ YARALANDI

Olayda 22 ve 23 yaşlarında ikisi ağır olmak üzere üç öğrenci yaralandı. Araç sürücünün saldırıyı bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiği belirtiliyor. Haberde, sürücünün polislerce yakalandığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı kaydedildi.

Fransa'da öğrencilerin arasına araç daldı

FRANSA'DAKİ SALDIRILAR

Fransa'nın güneyindeki Marsilya'nın Saint-Charles metro istasyonunda geçen ay bir saldırgan bıçakla iki kişiyi öldürmüş ve bölgede olağanüstü hal çerçevesinde Sentinelle (nöbetçi) operasyonunda görev yapan askerlerce vurularak öldürülmüştü.

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