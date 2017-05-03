Fransız askerleri Paris'te sokağa indi

Fransa'da OHAL süreci devam ediyor. Eyfel Kulesi çevresinde polis ve askerler geniş güvenlik önlemleri alıyor.

FRANSIZ POLİSLERİ PARİS SOKAKLARINA İNDİ

OHAL'in başkanlık seçimlerinin devam ettiği Fransa'da 'Santinelle Güvenlik Planı' uygulanıyor ve askerler her yerde ağır silahlarla dolaşıyor.

İLK DEFA 2015'TE İLAN EDİLDİ

Fransa’da olağanüstü hal uygulaması, Paris’te 6 farklı noktaya yapılan ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından 13 Kasım 2015’te ilan edilmişti.

SALDIRININ ARDINDAN UZATILMIŞTI

Geçen yıl kaldırılması düşünülen olağanüstü hal uygulaması, 14 Temmuz’da Nice kentinde düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından yeniden uzatılmıştı.

15 TEMMUZ'A KADAR UZATILDI

Parlamento, bu yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri gerekçe göstererek, olağanüstü hal uygulamasını 15 Temmuz'a kadar uzatmıştı.