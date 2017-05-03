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Fransız askerleri Paris'te sokağa indi

Fransa'da devam eden OHAL nedeniyle ağır silahlı askerler Paris sokaklarına indi.

03.05.2017 - 12:04
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Fransız askerleri Paris'te sokağa indi

Fransa'da OHAL süreci devam ediyor. Eyfel Kulesi çevresinde polis ve askerler geniş güvenlik önlemleri alıyor.

Fransız askerleri Paris'te sokağa indi

FRANSIZ POLİSLERİ PARİS SOKAKLARINA İNDİ

OHAL'in başkanlık seçimlerinin devam ettiği Fransa'da 'Santinelle Güvenlik Planı' uygulanıyor ve askerler her yerde ağır silahlarla dolaşıyor.

Fransız askerleri Paris'te sokağa indi

İLK DEFA 2015'TE İLAN EDİLDİ

Fransa’da olağanüstü hal uygulaması, Paris’te 6 farklı noktaya yapılan ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından 13 Kasım 2015’te ilan edilmişti.

Fransız askerleri Paris'te sokağa indi

SALDIRININ ARDINDAN UZATILMIŞTI

Geçen yıl kaldırılması düşünülen olağanüstü hal uygulaması, 14 Temmuz’da Nice kentinde düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından yeniden uzatılmıştı.

Fransız askerleri Paris'te sokağa indi

15 TEMMUZ'A KADAR UZATILDI

Parlamento, bu yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri gerekçe göstererek, olağanüstü hal uygulamasını 15 Temmuz'a kadar uzatmıştı.

Fransız askerleri Paris'te sokağa indi

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