taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.627
USD
3,6205
EURO
4,1379
ALTIN
142,57
PETR
47,8600

Fransa'da OHAL uzatıldı

Fransa Ulusal Meclisi, Paris saldırılarının gerçekleştiği 13 Kasım 2015'te ilan edilen OHAL uygulamasının 6'ncı kez uzatılmasına karar verdi

06.07.2017 - 21:04
  1. Haberler
  2. Dünya

Bakanlar Kuruluna 21 Haziran'da sunulan "Fransa'da OHAL uygulamasına dair yasa tasarısı" Fransa Ulusal Meclisinde oylandı.

Hafta içinde Meclis ve Senatonun ilgili komisyonlarından geçen tasarının Ulusal Meclisteki oylamasına 577 milletvekilinden 150'si katıldı.

Fransa'da OHAL uzatıldı

6. KEZ UZATILDI

OHAL'i 1 Kasım'a kadar uzatmayı öngören tasarı 13'e karşı 137 oyla kabul edildi. 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırıları sırasında ilan edilen OHAL, daha önce 5 kez uzatılmıştı. 6'ncı kez uzatılması kararlaştırılan uygulama, ilerleyen günlerde Senato'nun onayına sunulacak. Tasarının buradan da geçerek yasalaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.

SONBAHARDA BİTİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü milletvekili ve senatörleri bir araya getirdiği Kongredeki konuşmasında, OHAL uygulamasını sonbaharda bitireceklerini belirtmişti.

Fransa'da OHAL uzatıldı

OHAL KALKIYOR FAKAT ETKİLERİ KALICI

Gerçekte OHAL uygulaması kaldırılırken, uygulamanın getirdiği yetki ve kısıtlamalar, hükümetin hazırladığı terörle mücadele kanunu kapsamına dahil ediliyor. Hükümet, terörle mücadele yasası kabul edilinceye dek OHAL'in sürdürülmesine karar verdi.

Yeni kanuna göre, adli makamların yetkisinde olan birçok güç, valiliklere devrediliyor. OHAL uygulamaları arasında yer alan, adrese baskınlar, aramalar, güvenlik bölgesi ilan etme, ev hapisleri gibi çok sayıda güvenlik önlemi yeni yasada yer alacak ve valiliklerin yetkisinde olacak.

16 CAMİ KAPATILDI

Öte yandan, İçişleri Bakanı Gerard Collomb de şimdiye kadar 16 caminin kapatıldığını kaydetti. Collomb, 3 cami hakkında kapatma işlemlerinin devam ettiğini ve terör propagandası yapıldığına inanılan bu ibadet yerleri hakkında gerekli kararın kısa sürede verileceğini söyledi. Collomb, ayrıca bu yılın başından itibaren 7 terör saldırısının önlendiğine dikkati çekti.

Fransa'da OHAL uzatıldı

Ulusal Meclis Kanun Komisyonu Raportörü ve iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) Milletvekili Didier Paris ise OHAL'in 5'inci kez uzatıldığı geçen yılın aralık ayından itibaren 62 kişiye ev hapsi, 161 adrese polis baskını, 48 kişiye belli bölgelerde bulunma veya giriş yasağı, 5 cami veya toplanma merkezi hakkında kapatma kararı verildiğini bildirdi.

Fransa'da OHAL uzatıldı

İlginizi Çekebilir
G20 Liderler Zirvesi yarın başlıyor
Zirvenin düzenleneceği Hamburg'ta yoğun güvenlik önlemleri alınırken, liderler de şehre gelmeye başladı.
Brezilya'da 5 bin silah imha edildi
Rio de Janeiro'da suç örgütlerinden toplanan silahlar ezildi.
Yunanistan yollarını ihaleye çıkarıyor
Borç batağındaki Yunanistan borcundan kurtulmak için yollarını satıyor.
Barcelona futbolcuları Türk restoranında
Barcelonalı yıldızlar, Katar'da en büyük Türk restoranı Şazeli Katar'da yemek yedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Volkan Demirel'den Galatasaray için alaycı açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray için alaycı açıklama

206
Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

182
Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor

Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor

134
AP'den Türkiye'ye: Akkuyu projesini durdurun

AP'den Türkiye'ye: Akkuyu projesini durdurun

272
Youtuber Orkun Işıtmak'ın Gezi videoları ifşa edildi

Youtuber Orkun Işıtmak'ın Gezi videoları ifşa edildi

279
Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

618
Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

564
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM