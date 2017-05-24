Fransa'dan OHAL kararı

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada; Olağanüstü Hal uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasının planlandığı duyuruldu.
OHAL'E EK UYGULAMALAR
OHAL uygulamasına ek olarak, gelecek haftalarda yeni güvenlik önlemleri ve güvenlik yasalarının hazırlanacağı belirtildi.
6. UZATMA
Fransa'da OHAL, 6. kez uzatılmış olacak.
İNGİLTERE'DE TERÖR ALARMI
Öte yandan; terör saldırılarıyla karşı karşıya kalan İngiltere de yeni güvenlik önlemleri alıyor.
ASKER SOKAĞA İNİYOR
İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, 3 bin 800 askerin İngiltere sokaklarında görev yapacağını açıkladı. Rudd, askerlerin polis ekiplerine bağlı çalışacağını belirtti.