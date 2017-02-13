Fransa'da protestocular karakola saldırdı

Fransız medyasına göre, Pazar gecesi Les Ulis mahallesinde meydana gelen olayda eylemciler karakola taş ve molotof kokteylleriyle saldırırken, üç polis aracı ateşe verildi, onlarca kişi de gözaltına alındı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BÜYÜK ÇATIŞMALAR OLMUŞTU

Bölgedeki eylemciler hafta sonu da polisle çatışmıştı. Eylemler 2 Şubat günü bir banliyöde Theo adlı bir gencin polis tarafından dövüldüğü ve tecavüze uğradığına yönelik haberlerin ardından başlamıştı.

HOLLANDE ZİYARET ETMİŞTİ

Theo, bazı bölümleri çevredeki bir kişi tarafından kameraya da kaydedilen olayın ardından hastaneye kaldırılmış ve anüsünden ağır bir ameliyat geçirmek zorunda kalmıştı.Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da iyileşmesi üç ay sürecek olan Theo'yu hastanede ziyaret etmişti.