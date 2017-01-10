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Fransa’da tecavüz vakaları artıyor

Fransa’da son bir yıl içinde tecavüz vakaları yüzde 14 artış gösterdi.

AA | 10.01.2017 - 10:36
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  2. Dünya

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LE Figaro gazetesi, 2015 yılında 13 bin 881 tecavüz vakasının polis kayıtlarına geçtiğini, bu sayının 2016 yılında ise 15 bin 848’e çıktığını yazdı.

Özellikle 18 yaş altı küçüklere yönelik tecavüz vakalarının arttığını yazan gazete, 2015 yılında 7 bin 416 olan reşit olmayanlara yönelik tecavüz vakasının yüzde 10 artışla 2016 yılında 8 bin 184’e çıktığı uyarısında bulundu.

Fransız gazetesi, bu sayı göz önüne alındığında ülkede saat başı 18 yaşından küçük birisinin tecavüze uğradığına vurguladı.

GERÇEK RAKAMLAR DAHA FAZLA

Ulusal Suç ve Ceza Gözlemevi’nin raporlarına atıfta bulunan Le Figaro, gerçek tecavüz ve tecavüz girişimi vakalarının sayısının ise bu verilerden çok daha fazla olduğunu belirterek, tecavüze uğrayan veya tecavüz girişimine hedef olanların sadece onda birinin polise gidip şikayette bulunduğuna dikkati çekti.

Ulusal Suç ve Ceza Gözlemevi son yayınladığı raporda, 2014 Ekim ayı ile 2015 Ekim ayı arasında 18 ile 75 yaş grubu arasında 84 bin kişinin tecavüze uğradığı veya tecavüz girişimine hedef olduğu tahmininde bulunmuştu.

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