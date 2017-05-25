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Fransa’da teröre karşı özel birim kuruluyor

Macron, terör saldırısı karşısında gerekli önlemleri yarım saat içerisinde alabilecek ve 50 veya 60 kişilik ‘eylem gücü’ oluşturacak.

25.05.2017 - 10:31
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fds

Fransa'da Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başkanlığında Elysee Sarayı’nda toplandı.

Hükümet Sözcüsü Christophe Castaner, toplantı sonunda yeni kurulacak ‘eylem gücü’ konusunda basına bilgi verdi.

"MACRON İLE DOĞRUDAN BAĞLI"

Castaner, “Cumhurbaşkanı Macron’a doğrudan bağlı olarak çalışacak, terör saldırısı karşısında gerekli önlemleri yarım saat içerisinde alabilecek, 50 ile 60 kişi arasında kişinin görev alacağı bir eylem gücü oluşturulmasına karar verildi.” dedi.

7 HAZİRAN’A KADAR OLUŞTURULACAK

Eylem gücüne tayin edilecek kişilerin, gece ve gündüz çalışarak, üst düzey yetkililerle istişare içerisinde terörle mücadele konusunda gerekli tüm bilgileri toplayacaklarını ifade eden Castener, 7 Haziran’a kadar oluşturulacak yeni oluşum ile terör saldırılarına karşı istihbarat bilgilerinin de tek elden, daha çabuk ve düzenli bir şekilde toplanmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

OHAL UZATILMIŞTI

Fransa'da düzenlenen terör saldırılarından sonra ilan edilen OHAL, 6. kez uzatılarak Kasım ayına kadar devam etmesine karar verilmişti.

Fransa’da teröre karşı özel birim kuruluyor

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