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Fransa'da umumi tuvaletlerde yeni dönem

Paris'te çiçekler artık bir yandan insan idrarıyla sulanıyor bir yandan da gübreleniyor.

08.02.2017 - 09:07
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Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklarda hizmete sokulan ayak üstü açık pisuvarlar hem vatandaşların tuvalet sorununu çözüyor hem de hemen yanlarına konulmuş çiçeklerin gübrelenmesine ve sulanmasına yardımcı oluyor.

ÇİÇEKLERİN YANINDA DURMAK VE KOKLAMAK TAVSİYE EDİLMİYOR

Çiçeklerin yanında durmak ve onları koklamak pek tavsiye edilmese de bu inovasyon ürünü şehirdeki sokağa idrar yapma olayını çözeceğe benziyor. Urittrottoir adı verilen bu umumi tuvaletler için kaldırım pisuvarı ismi kullanılıyor.

500'E KADAR ÇEŞİTLERİ VAR

Faltazi adlı bir endüstriyel dizayn stüdyosu tarafından icat edilen Urittrottoir'in farklı kapasitelerde modelleri var. 80 işemelikten 500 işemeliğe kadar çeşitleri bulunan bu kaldırıp pisuvarları idrardan nitrojeni alıp karbonla kombine ederek bitkiler için bir çeşit zengin gübre oluşturuyor. Bu şekilde koku da hafifliyor.

Fransa'da umumi tuvaletlerde yeni dönem

BELLİ SOKAKLARDA DENENİYOR

Şu an belli sokaklarda denenen bu pisuvarlar için Lyon'dan da sipariş gelmiş. Firma pisuvarların bir çiftinni 9 bin 730 dolardan satıyor.

Fransa'da umumi tuvaletlerde yeni dönem

İNTERNET BAĞLANTISI DA VAR

Bu arada bu kaldırım tuvaletlerinin internet bağlantısı da var. Böylece idrar düzeyini takip edebiliyor ve boşaltılması gerektiği zaman firmayı uyararak taşmayı engelliyor.

Fransa'da umumi tuvaletlerde yeni dönem

Fransa'da umumi tuvaletlerde yeni dönem

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