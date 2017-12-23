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Fransa'da yılbaşı öncesi terör alarmı

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkede terör tehdidinin en yüksek derecede olduğunu, yaklaşık 100 bin güvenlik görevlisinin seferber edildiğini duyurdu.

AA | 23.12.2017 - 15:00..
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Fransa'da yılbaşı öncesi terör alarmı

fransa

Fransa İçişleri Bakanlığı, Noel ve yılbaşı döneminde ülke genelinde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

POLİS, JANDARMA, ASKER...

Açıklamada, Hristiyan aleminin en önemli bayramı sayılan Noel dolayısıyla ülke genelinde 54 bin polis, 36 bin jandarma ve 7 binden fazla askerin güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirildiği belirtildi.

TERÖR SALDIRISI RİSKİ ARTTI

Terör saldırısı riskinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, Fransız halkının olduğu kadar turistlerin güvenliğinin de sağlanması amacıyla görevlendirilen güvenlik personeli sayısının, geçen yıla oranla artırıldığı vurgulandı.

241 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ülkede 2015'ten bu yana düzenlenen terör saldırılarında 241 kişi hayatını kaybetmişti.

TURİZM BÖLGELERİ HEDEFTE

Fransa'da Noel ve yılbaşı tatilleri döneminde turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde teröre karşı ek önlemler alındı.

Saldırganların daha çok kalabalık mekanları hedef aldıkları hatırlatılırken, Emniyet yetkilileri, Notre Dame Katedrali, Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi gibi başkent Paris'in sembol mekanlarında güvenlik önlemlerini artırdı.

ÜÇ AŞAMALI KONTROL UYGULAMASI

Yeni önlemler kapsamında, yılda 13 milyon kişinin ziyaret ettiği Notre Dame Katedrali'nde üç aşamalı kontrol uygulaması yapılacak. Katedral çevresinde bariyerler oluşturulurken, girişlerde aşamalı olarak ziyaretçiler ve araçlar taramadan geçirilecek.

Ülkedeki çok sayıda Noel pazarında da bir süredir uygulanan üst arama ve araçla geçiş yasağı devam ediyor. Pazarlarda resmi ve sivil kıyafetli görevliler de sürekli devriye gezerek güvenliği denetliyor.

BETON BLOKLAR HER YERDE

Fransa'da geçen yıldan itibaren uygulamaya konulan şehir merkezi ve Noel pazarlarına girişlerde "beton blok" engeli bu yıl tüm şehirlere yayıldı. Tonlarca ağırlıktaki beton bloklarla Noel pazarları ve bazı bölgelere araç girişlerini engellemek ve ziyaretçileri taramadan geçirmek hedefleniyor.

Avrupa'nın en eski Noel pazarlarından biri olan ve bu yıl 447. kez açılan Strazburg Noel Pazarı dolayısıyla şehir merkezine araç girişleri yasaklandı. Gündüz saatlerinde tren ve tramvay seferlerinin de iptal edildiği şehir merkezine, sıkı şekilde uygulanan üst ve çanta arama işlemlerinin ardından yaya olarak erişilebiliyor.

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