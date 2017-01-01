taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5269
EURO
3,7117
ALTIN
130,46
PETR
56,7300

Fransa'da yılbaşında araçlar kundaklandı

Fransa'da 20 yıldır olduğu gibi bu yılbaşı da araçlar kundaklandı. 30 Aralık Cuma günü başlayan kundaklama eylemleri dün gece de sürdü.

Ajanslar | 01.01.2017 - 10:56
  1. Haberler
  2. Dünya

fransa

Yılın son gününde Fransa'nın kuzey doğusu Alsas ve Strasbourg kentinde 20'den fazla park halindeki araç kundaklandı.

Kundaklama eylemlerinin yeni yılın ilk saatlerinde devam edebileceği belirtildi. Geçtiğimiz yılbaşı gecesi Fransa genelinde 1067 araç kundaklanmıştı.

100 BİN POLİS GÖREV YAPTI

2017 yılbaşı gecesi için Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve ve İçişleri Bakanı Bruno Le Roux kundaklama eylemlerinin önüne geçilmesi için ülke genelinde 100 bin polis, asker ve güvenlik gücünü seferber ettiğini duyurdu.

Fransa'da uzun yıllardır devam eden kundaklama eylemlerinin önüne geçilmemesi, Fransızları ve özellikle de araçlarını cadde kenarına park edenleri endişelendiriyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı

Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı

739
Reina'daki saldırının görgü tanığı: Herkesi taradılar

Reina'daki saldırının görgü tanığı: Herkesi taradılar

77
Görgü tanığı Reina'daki saldırıda yaşananları anlattı

Görgü tanığı Reina'daki saldırıda yaşananları anlattı

96
Emre Belözoğlu Acun ile ilginç anılarını anlattı

Emre Belözoğlu Acun ile ilginç anılarını anlattı

24
Amberin Zaman'ın PKK hayranlığı

Amberin Zaman'ın PKK hayranlığı

233
İstanbul valisinden Reina saldırısı hakkında açıklama

İstanbul valisinden Reina saldırısı hakkında açıklama

103
Reina'da saldırıdan kaçanlar denize atladı

Reina'da saldırıdan kaçanlar denize atladı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM