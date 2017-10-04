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Fransa'daki tartışmalı terör tasarısı onaylandı

Fransa'da tartışmalara yol açan yeni terörle mücadele yasa tasarısı parlamentonun alt kanadından geçti.

04.10.2017 - 08:53
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Fransa'daki tartışmalı terör tasarısı onaylandı

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının yaklaşık iki yıldır yürürlükte olduğu Fransa'da Ulusal Meclis, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle sivil toplum örgütlerince eleştirilen yeni terörle mücadele yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, 415'e karşı 127 oyla kabul edildi. 19 vekil ise çekimser kaldı.

OHAL'E GEREK KALMADI

Tartışmalı tasarı, hakim kararı gerekmeksizin, teröre göz yummakla suçlanan ibadet yerlerinin kapatılmasına ve güvenlik güçlerinin daha sık kimlik kontrolü yapmasına imkan tanıyor.

Yeni düzenlemede, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devrediliyor. OHAL uygulamaları arasında yer alan, adres baskınları, aramalar, güvenlik bölgesi ilan etme, ev hapisleri gibi çok sayıda güvenlik önlemi yeni yasada yer alacak ve valiliklerin yetkisinde olacak.

OHAL BİTİNCE YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Tasarının, 2015 yılındaki Paris saldırılarının ardından ilan edilen ve altı kez uzatılan OHAL'in 1 Kasım'da süresi dolmadan önce yasalaşması bekleniyor.

Fransa 2012 yılından itibaren yaklaşık 10 farklı yasa geçirerek, terör tehditlerine karşı elini yasal açıdan güçlendirdi.

"SAVAŞ HALİNDEYİZ"

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Colomb, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Halen savaş durumundayız" dedi ve tehdit seviyesini "çok ciddi" olarak tanımladı. Ancak insan hakları örgütleri, OHAL'in son iki yıldaki saldırıları engelleyemediğine dikkat çekerek yapılan uygulamaları eleştiriyor.

Parlamentonun alt kanadındaki oylama, hafta sonunda Marsilya kentinde bir Tunuslu saldırganın iki kadını bıçaklayarak öldürdüğü olayın ardından geldi. Bu olayla birlikte Fransa'da Ocak 2015'ten bu yana cihatçılar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 241'e yükseldi.

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