Fransa'daki yangını çıkaran kişiden itiraf

Fransa'nın Mulhouse kentinde önceki gece meydana gelen yangınla ilgili gözaltına alınan 28 yaşındaki gencin, sorgu sırasında suçunu itiraf ettiği açıklandı.

"YANGIN SİGARA İZMARİTİYLE ÇIKTI"

28 yaşında olan ve aynı binada yaşadığı açıklanan kişinin, yangın gecesi sigara izmaritini binanın bodrum katına attığı ve yangına sebebiyet verdiği kaydedildi. Yerel DNA gazetesi, zanlının, hakkında dava açılmak üzere savcılığa sevk edildiğini yazdı.

SAVCI: YANGININ NEDENİ KUNDAKLAMA

Mulhouse Cumhuriyet Savcısı Dominique Alzeari, dün düzenlediği basın toplantısında, "Yangının büyük olasılıkla kundaklama olduğunu düşünüyoruz. Elimizdeki tüm bulgular bizi bu kanıya götürüyor." demişti.

ŞÜPHELİNİN SABIKASI KABARIK

Yangın sırasında bölgede bulunan ve 2 saat içinde gözaltına alınan 28 yaşındaki kişinin en önemli şüpheli olduğunu açıklayan Alzeari, şüphelinin kundaklama ve haneye tecavüz gibi suçlardan sabıkasının bulunduğu bilgisini vermişti.

3 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Mulhouse'un Bourtzwiller Mahallesi'nde meydana gelen yangında Ertunç ve Aksu ailelerine mensup 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı. Toplam 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangında 8 kişi de yaralanmıştı.