Fransa'dan İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız

Hama'nın kuzeyinden Rus savaş uçaklarının muhalifleri vurduğu haberleri gelirken, Fransada flaş bir tehdit savurdu.

"ORDUMUZ HAZIR"

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, İdlib'de kimyasal silah kullanılması halinde, Suriye'deki hedefleri vurmaya hazır olduklarını söyledi.

Terör örgütü DAEŞ'in bölgede kontrol ettiği yerlerin kasım ayı sonuna kadar temizlenmesini öngördüğünü de ifade etti.

Diğer yandan, Reuters haber ajansının Fransa ordusu kaynaklarından aldığı bilgiye göre, "Rusya, İdlib operasyonunu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyor."