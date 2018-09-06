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Fransa'dan İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız

Fransa Genelkurmay Başkanı, İdlib'de kimyasal silah kullanılması halinde, Suriye'deki hedefleri vurmaya hazır olduklarını söyledi.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 13:07..
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Hama'nın kuzeyinden Rus savaş uçaklarının muhalifleri vurduğu haberleri gelirken, Fransada flaş bir tehdit savurdu.

Fransa'dan İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız

"ORDUMUZ HAZIR"

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, İdlib'de kimyasal silah kullanılması halinde, Suriye'deki hedefleri vurmaya hazır olduklarını söyledi.

Fransa'dan İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız

Terör örgütü DAEŞ'in bölgede kontrol ettiği yerlerin kasım ayı sonuna kadar temizlenmesini öngördüğünü de ifade etti.

Fransa'dan İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız

Diğer yandan, Reuters haber ajansının Fransa ordusu kaynaklarından aldığı bilgiye göre, "Rusya, İdlib operasyonunu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyor."

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