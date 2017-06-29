Fransa'dan tartışmalı yasak

Fransa'da Yüksek Mahkeme geçen yıl izin alınmadan yapılan yasaklamaları yasa dışı olarak kabul edeceğini duyurmuştu. Ancak Fransa'nın Lorette bölgesinde yeni uygulanan ve kapıya konulan yasak listesi, yeni bir tartışma yaratacak gibi görünüyor.

PEÇELİ KADINLARIN GİRMESİ YASAKLANDI

Park girişindeki yasağı Twitter kullanıcısı Widad.K kendi Twitter sayfasında paylaştı. Kapıda asılan yasak listesinde; peçeli kadınların, radyonun ve köpeklerin içeri sokulmaması gibi yasaklar yer alıyor.

Açıklamada; "Kısmen de olsa vücudu kapatan mayokini, burkini ve yüzü tamamen kapatan peçe yasaklamıştır." dendi.

"MÜSLÜMANLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNE YAPILAN BİR SALDIRIDIR"

Saint Etienne'de bir caminin sözcüsü olan Aldo Oumouden, "Yüzme alanında peçeyi engellemek Müslümanların özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır." diye konuştu.