taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5449
EURO
3,8992
ALTIN
140,12
PETR
49,4000

Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron

Fransa'da Emmanuel Macron yeni cumhurbaşkanı seçildi.

07.05.2017 - 21:07
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde galip olan Emmanuel Macron oldu.
Ayrıntılar gelecek...
BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aziz Yıldırım Işık Eyigüngör'e tokat attı

Aziz Yıldırım Işık Eyigüngör'e tokat attı

226
Murat Boz-Aslı Enver ayrılığının sebebi referandum mu

Murat Boz-Aslı Enver ayrılığının sebebi referandum mu

297
Karamollaoğlu: Biz gelsek tüm yatırımları durdururuz

Karamollaoğlu: Biz gelsek tüm yatırımları durdururuz

738
Beşiktaş son saniyede yıkıldı

Beşiktaş son saniyede yıkıldı

46
Fikri Işık makam aracını şehit oğluna tahsis etti

Fikri Işık makam aracını şehit oğluna tahsis etti

217
Nazlı Çelik, Erzurum'da üniversitelilerle biraraya geldi

Nazlı Çelik, Erzurum'da üniversitelilerle biraraya geldi

44
Gürsel Tekin CHP'ye tuzak kurulduğunu düşünüyor

Gürsel Tekin CHP'ye tuzak kurulduğunu düşünüyor

301
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM