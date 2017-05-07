Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron

Abdullah Gül'ün babası vefat etti

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan derbide, Beşiktaş son saniyede yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya gelen PM üyeleri, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar için disiplin kuruluna sevk kararı verdi.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde askerler tarafından 365 gün nöbet tutulacak.

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Çorum'da peş peşe depremler

Çorum'da saat 16 sularında 3.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.