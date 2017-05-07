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Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron
Fransa'da Emmanuel Macron yeni cumhurbaşkanı seçildi.
07.05.2017 - 21:07
Haberler
Dünya
Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde galip olan Emmanuel Macron oldu.
Ayrıntılar gelecek...
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