Fransa'da patlama ve silah sesleri

Fransa'da önce patlama yaşandı ardından da silah sesleri duyuldu.
IMF OFİSİNDE PATLAMA
Paris'te Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) bir zarfın açılması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Paris'in 16'ncı bölgesindeki patlamanın ardından polisin IMF binasındaki yaklaşık 150 kişiyi binadan tahliye ettiği bildirildi. Polisin bölgede geniş çaplı önlem aldığı kaydedildi.
GÜNEY'DE BİR OKULA ATEŞ AÇILDI
Öte yandan IMF'deki saldırının ardından Fransa'nın güneyindeki Grasse kasabasındaki bir okula da ateş açıldı.
Okul müdürüne açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, polis kasaba halkına "dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı.