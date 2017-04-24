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Fransa'nın oy haritası

Fransa'da yapılan seçimlerinde ülke haritası ikiye bölündü. Bu harita; Türkiye'yi bölünmüşlükle suçlayan Hollande'a cevap oldu.

24.04.2017 - 09:47
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Fransa'nın oy haritası

16 Nisan'da yapılan referandumun sonuçlarını etkilemek isteyen Avrupa elinden geleni yaptı. Sandıktan istediği sonuçları çıkaramayan Avrupa, milletin iradesini gölgelemeye çalışıyor.

TÜRKİYE İKİYE BÖLÜNMÜŞ DEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan referandumun sonuçlarını değerlendirdiği açıklamada; ''Açıklanan sonuçlar, Türkiye toplumunun derin reformlar konusunda ne kadar bölünmüş olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA SON DURUM

Hollande'ın bu açıklamalarından sonra, Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin oy haritası çıkarıldı.  Haritada, ülkenin ikiye bölündüğü açık bir şekilde görüldü.

Fransa'nın oy haritası

KİM NE KADAR OY ALDI

Macron oyların yüzde 23,7'sini alarak seçimden birinci çıktı.

Le Pen de yüzde 21,7'lik oy oranıyla ikinci oldu.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı François Fillon ve aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon ise yüzde 19,5'er oy aldı.

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