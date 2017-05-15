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Fransa'nın yeni başbakanı Edouard Philippe oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni başbakanın Edouard Philippe olduğunu açıkladı.

15.05.2017 - 15:58
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Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni başbakanın Edouard Philippe olduğunu bildirdi.

FRANSA'NIN YENİ BAŞBAKANI: EDOUARD PHİLİPPE

Cumhuriyetçi Parti'den milletvekili olan Philippe, Le Havre kentinin belediye başkanlığını da yapmıştı. Bu seçimle birlikte Fransa'da yıllar sonra ilk kez Cumhurbaşkanı, kendi partisinden olmayan birini Başbakanlık görevi için görevlendirdi.

FRANSA 11 HAZİRAN'DA MİLLET VEKİLİ GENEL SEÇİMİNE GİDECEK

Fransızlar 11 Haziran'da milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. İlk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adaylarının doğrudan Ulusal Meclise gireceği yarışta, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur seçimler yapılacak. 18 Haziran'daki ikinci tura, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

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