Fransa'ya kadın eli değecek

Pazar günü Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü, önümüzdeki ay yapılacak genel seçimler öncesi milletvekili adaylarından 428'ini açıkladı. Adayların yarısı kadın, yarısından çoğu ise ilk kez milletvekilliğine talip.

EN GENCİ 24 EN YAŞLISI 72 YAŞINDA

11 ve 18 Haziran'da iki turlu olarak yapılacak genel seçimler öncesi 19 binden fazla kişi partiye adaylık başvurusu yaptı. Açıklanan 428 adayın en genci 24, en yaşlısı 72 yaşında. Fransa Ulusal Meclisi'nde milletvekillerinin ortalama yaşı 60, Cumhuriyet Yürüyüşü Partisi'nin şu ana kadar açıkladığı adayların ortalama yaşı ise 46.

13 AYLIK HAREKET PARTİYE DÖNÜŞTÜ

39 yaşındaki Macron'un partisi, diğer adaylarını da önümüzdeki günlerde açıklayacak. Sadece 13 ay önce "En Marche" (Yürüyüş) adıyla kurulan ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası partiye dönüşen hareketin yetkilileri adaylardan 1700'üyle telefonda mülakatlar yaptı.

Milletvekili adayı gösterilenler arasında matematikçi Cédric Villani, eski kadın matador Marie Sara ve Cumhurbaşkanı François Hollande'ın iletişim danışmanı Gaspard Gantzer de bulunuyor.