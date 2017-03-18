Fransız bakanın eflatun çorapları

Almanya’nın Baden Baden kentinde bu akşam saat 19.30’da sona eren G-20 zirvesinin ardından, delegasyon üyeleri birlikte aile fotoğrafı çektirdi.
FOTOĞRAFA RENK KATTI
Aile fotoğrafı sırasında en ön sırada oturan Fransız Maliye Bakanı Michel Sapin'in parlak eflatun renginde çorabı herkesin dikkatini çekti. Bakan Sapin’in takım elbisesine uymayan eflatun renginde çorabı, gece karanlığında çoğu davetlinin koyu takım elbiseleri arasında, fotoğrafa farklı bir renk kattı.
Baden Baden Belediyesi, delegasyon üyelerine bu gece Festspielhaus konser salonunda resepsiyon veriyor.