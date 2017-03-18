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Fransız bakanın eflatun çorapları

G-20 zirvesi aile foroğraflarında en çok dikkati çeken, Fransa Maliye Bakanı Sapin'in parlak eflatun çorapları oldu.

18.03.2017 - 02:16
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Almanya’nın Baden Baden kentinde bu akşam saat 19.30’da sona eren G-20 zirvesinin ardından, delegasyon üyeleri birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Fransız bakanın eflatun çorapları

FOTOĞRAFA RENK KATTI

Aile fotoğrafı sırasında en ön sırada oturan Fransız Maliye Bakanı Michel Sapin'in parlak eflatun renginde çorabı herkesin dikkatini çekti. Bakan Sapin’in takım elbisesine uymayan eflatun renginde çorabı, gece karanlığında çoğu davetlinin koyu takım elbiseleri arasında, fotoğrafa farklı bir renk kattı.

Baden Baden Belediyesi, delegasyon üyelerine bu gece Festspielhaus konser salonunda resepsiyon veriyor.

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