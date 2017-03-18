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Levent Üzümcü yine nefret kustu

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THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray Odeabank, konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u mağlup etti.

İkili görüşmede Merkel'in elini sıkmayan Trump, bir de telekulak esprisiyle Merkel'e ters köşe yaptı.

Erbakan Vakfı üyeleri, yasa tasarısını, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde ezan okuyarak protesto etti.

TEM Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

G-20 zirvesi aile foroğraflarında en çok dikkati çeken, Fransa Maliye Bakanı Sapin'in parlak eflatun çorapları oldu.

Avrupa Birliği Komisyonu, Facebook, Twitter ve Google’dan sanal ortamda dolandırıcılık ve sahtekarlıkları engellemelerini istedi.

AB Komisyonu Facebook, Twitter ve Google'ı uyardı

Moody's referandumn öncesi yine devrede: Türkiye'nin kredi notunu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdiler.

1 Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı İkili görüşmede Merkel'in elini sıkmayan Trump, bir de telekulak esprisiyle Merkel'e ters köşe yaptı.

2 Kütahya'da zincirleme kaza: 2 ölü 13 yaralı 7 otomobil, 1 kamyon, 1 kamyonet ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

3 AB’den Facebook, Twitter ve Google’a uyarı AB Komisyonu, Facebook, Twitter ve Google’dan platformlarında dolandırıcılık ve sahtekarlıkları önlemelerini istedi.

4 THY uçuş rakamlarını açıkladı Türk Hava Yolları, bu yılın ilk iki ayında 8.2 milyon yolcu taşıdı.

5 Fransız bakanın eflatun çorapları G-20 zirvesi aile foroğraflarında en çok dikkati çeken, Fransa Maliye Bakanı Sapin'in parlak eflatun çorapları oldu.

6 Galatasaray Euroleague'de Olympiakos'u yendi THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray Odeabank, konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u mağlup etti.