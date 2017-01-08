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Fransız gazeteci: Yeter Türkiye'yi kötülediğiniz

Fransız gazeteci France 5'de yayınlanan programda, terörle işbirliği konusunda ülkesinin Türkiye tutumunu sert bir şekilde eleştirdi.

Haber Merkezi | 08.01.2017 - 14:23
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Fransa devlet televizyonu France 5'de yayınlan Dans L'Air programına L'Opinion Gazetesi yazarı Fransız gazeteci Jean-Dominique Merchet'in sözleri damgasını vurdu. Fransa'da Türkçe yayın yapan Arti33.com'un haberine göre DAEŞ'in Türkiye'yi neden hedef aldığının konuşulduğu programda, Türkiye'ye yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Merchet, "Fransa'da Türkiye hakkında kötü konuşmaktan zevk alıyoruz. Sürekli Türkler kötü demeye bir son verelim. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı.

Sunucunun "Türkiye'ye yönelik eleştiriler haksız mı?" sorusuna ise, Merchet "Evet biraz haksız" cevabını verdi.

"TERÖR MAĞDURU TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA GÖSTEREMEDİK"

Türkiye'nin bugün terör mağduru olduğuna dikkat çeken Merchet, Reina'da yaşanan terör saldırısının Bataclan ile aynı olduğuna dikkat çekti. Ancak Fransa'da idareciler ve toplumun Fransa ile aynı mağduriyeti yaşayan Türkiye ile yeterli dayanışmayı göstermediğine vurgu yaptı.

Fransız gazeteci: Yeter Türkiye'yi kötülediğiniz

"TÜRKİYE İÇİN VAROLUŞ MESELESİ"

Türkiye'nin terörle yaptığı mücadelesine de açıklık getiren Fransız gazeteci, PKK meselesinin Türkiye için varoluş meselesi olduğunu söyledi. PKK'nın kazanmasının Türkiye'yi sarsabileceği uyarısında bulundu. "Emperyalist güçler Osmanlıyı parçalara böldü" Jean-Dominique Merchet, yeni bir ülke olan Türkiye'nin bir asır önce Fransa, İngiltere gibi emperyalist güçlerin Osmanlıyı parçalara bölmesiyle küçüldüğinü hatırlattı. Türkiye'nin yeniden Batılı ülkeler tarafından bölünmenin korkusunu yaşadığını, onun için bazen aşırı tepki verdiğine dikkat çekti.

"SÜREKLİ TÜRKİYE'YE VURMAKTAN VAZGEÇELİM"

Fransız gazeteci, batıdaki Türkiye'ye yönelik tutumları da sert şekilde eleştirerek, Sistematik olarak sürekli Türkiye'ye vurmaya bir son verelim."'ifadelerini kullandı.

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