Fransız gazeteciden Erdoğan çıkışı

Fransa ve Almanya’da yayın yapan ARTE Televizyonu’nda yayınlanan 28 Minutes programında konuşan ünlü Fransız dergi Paris Match’ın Genel Yayın Yönetmeni Gilles Martin-Chauffier, Batı’nın Türkiye’ye yönelik takındığı tavıra sert tepki gösterdi. Türkiye’deki referandumun konuşulduğu programda, Chauffier, "Türkiye ile ilgili ikide bir bağırıp çağırmaya bir son verin” çağrısında bulundu.

Program sunusunun referandumun ardından reform gelirse "Erdoğan 12 yıl daha cumhurbaşkanı olacak" demesi üzerine tepki gösterdi.

Fransız gazeteci Erdoğan'ı savundu

BU BİR DEMOKRASİDİR

Ünlü gazeteci Chauffier; "Bir kez daha Türkiye ile ilgili durum karikatürize ediliyor. Çok fazla bir şeyin değişmediği bir reform yapılıyor. Siz 2002, 2008 ve 2011'de sürekli seçildiğini, yeniden seçildiğini söylemeyi unutuyorsunuz. 2015'te son seçimlerde elde edilen oy oranı yüzde 50." diyerek bunun demokratik bir hareket olduğuna işaret etti.

ERDOĞAN'A DE GAULLE BENZETMESİ

Chauffier'in bir diğer şaşırtan çıkışı ise; Erdoğan için yaptığı benzetme oldu. Chauffier; "Bugün Türkiye'de yaşananlar Fransa'da Mitterand'ın (De Gaulle'ü eleştirdiği) " Bitmeyen Darbe" kitabı gibi. Kim demokratik bir reform yaparsa aynı durum" diyerek Recep Tayyip Erdoğan'ı Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Charles André Joseph Marie de Gaulle'ye benzetti.

Sözlerini "ben Erdoğan'ı savunmuyorum, benim söylediğim Türkiye ile ilgili ikide bir bağırıp çağırmaya bir son verin" şeklinde sürdürdü.

"1 YILINI HAPİSTE GEÇİRDİĞİNDE HİÇBİRİNİZ..."

Chauffier, Türkiye'deki cezaevindekiler hakkında yapılan eleştiriler ile igili ise "Yapılan bir anayasa reformu, bu geçtiği zaman (Erdoğan'ın) gücü Obama ve Hollande'dan daha az olacak. Ayrıca söylemek istediğim bugün hapistekiler için öfkeleniyoruz... Ancak Erdoğan 1998'de 1 yılını hapiste geçirdiğinde hiçbiriniz şoke olmadınız. O dönemde o İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıydı. Türkiye'de hapise girenler İslamcılar olduğu vakit ki her zaman oluyordu. Bu Fransa'da hiç tartışılmıyordu. Şimdi İslamcılar iktidarda olunca öfkeleniyoruz." dedi.

ERDOĞAN BİR DEMOKRAT

Başka bir konuğun Chauffier'e yönelttiği "Demokratların hapiste olmak yerine iktidarda olması daha iyi değil mi?" sorusuna ise; "Kusura bakmayın ama Erdoğan bir demokrat. Seçimleri baz alırsak her seçimde açık ara farkla kazandı." dedi.