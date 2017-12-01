ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kampa alınan "Miss France" güzelleri, genel kültür sınavından sınıfta kaldı. Güzellerin eğitime tabi tutulduğu bu kampta, genel kültür yarışması da gerçekleştiren organizasyon firması, Fransız güzelleri terletti.

Fransız güzeller Çipras'ı tanımadı - VİDEO

ÇİPRAS'I TANIMADILAR

Fransa’nın en güzel kızının seçileceği “Miss France” yarışmasında 30 adayın yarıştığı organizasyonda, güzeller genel kültür sınavında oldukça zorlandılar.

34 sorudan oluşan sınavın en zor sorusu 18. sorusu oldu. Soru, “2015 seçimlerini kazanan Aleksis Çipras, hangi ülkenin başbakanıdır?” şeklinde olurken, Fransız güzeller ise bu soruyu cevaplarken şekilden şekile girdi.

Adaylardan Yunanistan, İspanya, İtalya ve Portekiz tercihlerinden birini işaretlemeleri istenirken, sorunun organizatörler tarafından sözlü olarak okunduğunda, güzellerin yüz ifadelerinden Çipras’ı pek de bilmedikleri görüldü.

YUNAN BASININA YANSIDI

Fransız güzellere sorulan Çipras sorusu, Yunan medyasına konu oldu. “Yıllarca Yunanistan-Fransa İttifakı sloganını söylüyoruz ama Fransız kızlar Başbakanımızı bile tanımıyorlar”, “Ey Fransız güzeller, bizim başbakanı nasıl tanımazsınız?” şeklinde mizahi yorumlar yapılırken, olay Yunan medyasında da yankı buldu.