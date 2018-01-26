Fransa'da bir süpermarket zinciri, mağazalarında satışta bulunan Nutella marka çikolata kremalarında yüzde 70 indirime gitti. Kavanozu 4,40 euro olan Nutella kavanozunun fiyatı 1,40 euroya düşmüştü.

Müşterilerine bu indirimi açıklayan mağazalarda "ucuz çikolata" polislik için izdiham yaşandı.

Fransız marketlerinde Nutella izdihamı ViDEO

MÜŞTERİLER AKIN ETTİ

İndirimin gerçekleşeceği gün müşteriler mağazaların kapısında kuyruk oluşturdu. Kapıların açılmasıyla savaşa gider gibi Nutella reyonuna koşan akıncılar, raflardaki çikolata kavanozlarını hızla tüketti. Mağaza ve depolardaki tüm Nutella stoğunu eriten müşteriler daha fazlasını talep edince marketlerin içinde kavgalar çıktı.

Süpermarketlere akın eden alışverişçiler birbirleriyle kavgaya tutuştu, izdiham yaşandı. Birçok yerde polis devreye girmek durumunda kaldı.

"HAYVANLAR GİBİ SALDIRDILAR"

Bir kampanya olarak başlayıp adli vakaya dönen indirimde çok sayıda kişi yaralandı. Olaylar yaşanırken tam kavganın göbeğinde kalan bir kadın yaşadıklarını anlattı.

Kadın, "Hayvanlar gibi saldırdılar. Kadının birini saçından çektiler, yaşlı bir başka kadının kafasına kavanozla vurdular. Eli kanayan birilerini de gördüm" dedi.

ÇALIŞANLAR DA DAYAK YEDİ

Aralarında başkent Paris'in de bulunduğu çok sayıda kentte yaşanan olaylarda mağaza çalışanları da kavgalardan nasibini aldı.

Fransa'nın merkezindeki bir Intermarché çalışanı yerel gazete Le Progres'e konuşurken yaşananları "Müşterileri ayırmaya çalıştık ama bizi de itip kaktılar. "Marketteki Nutella stokları 15 dakikada tükendi. Müşteriler de mor gözlerle süpermarketi terk etti" " sözleriyle anlattı.