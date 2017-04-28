taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.283
USD
3,5643
EURO
3,8766
ALTIN
144,85
PETR
52,0400

Fransız medyasından Le Pen'e tepki

Fransa'da 28 medya kuruluşu, cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Le Pen'e, mitinglerinin takip edilmesini engellediği için tepki gösterdi.

28.04.2017 - 02:38
  1. Haberler
  2. Dünya

asd

Fransa'da 28 medya kuruluşu, cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen'e, düzenlediği mitinglerde basına uyguladığı kısıtlama ve engellemeler nedeniyle tepki gösterdi.

ORTAK METİN İMZALADILAR

Le Monde gazetesinin haberine göre, 28 medya kuruluşu, seçim kampanyası çerçevesinde düzenlediği birçok mitingin medya tarafından izlenmesini yasaklayarak kamuoyunu bilgilendirmeyi engellediği gerekçesiyle Le Pen'e karşı ortak bir metin imzaladı.

Le Monde, Le Point, Mediapart, L'Obs, Le Figaro, France 2, France 24, Libération ve M6 ortak metne imza atan kuruluşlar arasında yer aldı.

LE PEN BASIN KURULUŞLARINI KENDİSİ BELİRLİYOR

Haberde Le Pen'in, mitinglerini takip edecek basın kuruluşlarına kendisinin karar verdiği belirtildi ve siyasi partilerin medyanın işine karışma hakkına sahip olmadığı vurgulandı.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron oyların yüzde 24,01'ini, Le Pen de yüzde 21,30'unu aldı. Macron ve Le Pen'in yarışacağı ikinci tur 7 Mayıs'ta yapılacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'da terör saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

Van'da terör saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

5
TSK: 11 hudut karakoluna 13 ayrı saldırı düzenlendi

TSK: 11 hudut karakoluna 13 ayrı saldırı düzenlendi

1
Zonguldak'ta işçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı

Zonguldak'ta işçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı

5
Kasımpaşa evinde Konyaspor'u mağlup etti

Kasımpaşa evinde Konyaspor'u mağlup etti

0
Yanmaz strafor testi yangın çıkardı: 1 ağır yaralı

Yanmaz strafor testi yangın çıkardı: 1 ağır yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM