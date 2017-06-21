Fransız milletvekili meclise tatilci gibi geldi

Meclise seçilen ilk bağımsızlık destekçisi Polinezya Milletvekili olan Moetai çok konuşulan bir giriş yaptı. İlk defa genel seçim kazanan milletvekili, renkli desenli tişörtü, şortu ve terlikleri ile basının ilgi odağı oldu.

FORMALİTE SEVMEM

Mesleği bilişim olan 47 yaşındaki milletvekili "Formaliteyi seven biri değilim. O yüzden olduğum gibi geldim. Meclisin kıyafet yasakları varsa ona uyarım." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, gazeteciler, "Her şeyi gördük. Ama böyle bir şeyi ilk defa..." yorumunu yaptı.