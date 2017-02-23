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Fransız okullarında pedofili vakaları

Eğitim Bakanlığı, 2016 yılında 30 öğretmenin pedofili ve çocuk pornografisi suçları nedeniyle bakanlıkla ilişiğinin kesildiğini açıkladı

23.02.2017 - 15:26
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Fransız okullarında pedofili vakaları

Fransa'da artan pedofili olaylarına karşı yeni yasal düzenlemelerin uygulanmasıyla kamu görevlerinden uzaklaştırılanların sayısı arttı.

30 ÖĞRETMEN KOVULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2016 yılı boyunca yapılan soruşturma sonrası "30 öğretmenin kurumla ilişiğinin kesildiği, 10 öğretmenin de açığa alındığı" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, eğitim ve adalet bakanlıkları arasında yürütülen yakın işbirliği sayesinde pedofili vakaları ile ilgili soruşturmaların hızlandığı ve şüpheli kişiler hakkındaki işlemlerin zamanında yapılmasının sağlandığı belirtildi.

Villefontaine kentindeki bir okulun müdürü hakkında 2015 yılında ortaya atılan iddialar ülke gündemini günlerce meşgul etmişti. Okuldaki 14 öğrencinin suç duyurusunda bulunduğu okul müdürünün, önceki yıllarda başka okullarda da benzer suçlara karıştığı, bu suçların yargıya taşındığı belirtilmişti. Hakkındaki suçlama ve yargı kararlarının Eğitim Bakanlığına iletilmemesi nedeniyle müdürün görevine devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Bu olay sonrası, Fransa'da okullarda artan çocuk istismarı vakalarına karşı geçen yıl yeni bir yasa çıkarılmıştı. Eğitim ve adalet bakanlıkları arasında daha yakın işbirliği sağlayan düzenleme ile şüpheli ve sabıka kaydı olan öğretmenlerin kontrol ve takibi yapılabiliyor. Düzenleme sonrası yaklaşık 360 bin öğretmenin adli sicil kaydının incelendiği açıklandı.

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