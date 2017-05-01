taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5549
EURO
3,8760
ALTIN
145,19
PETR
51,8200

Fransız ordusu Mali'de 20 isyancıyı etkisiz hale getirdi

Fransız birliklerinin Mali'de gerçekleştirdiği operasyonlarda yaklaşık 20 isyancının etkisiz hale getirildiği açıklandı.

01.05.2017 - 02:29
  1. Haberler
  2. Dünya

asd

Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrik Steiger, basına yaptığı açıklamada, "Fransız birliklerinin Mali'nin güneybatısında Burkina Faso sınırında ormanlık alanda gerçekleştirdiği operasyonlarda yaklaşık 20 isyancı ölü veya sağ ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Fransız sözcü, ölü veya sağ ele geçirilen terörist sayısı konusunda başka ayrıntı vermedi.

OPERASYONA HAVADAN DESTEK

Fransız basını, operasyona savaş uçakları ve helikopterlerinin de destek verdiğini duyurdu.

Mali'nin kuzeyine yerleşen ayrılıkçı gruplar ile Mali Ordusu arasında yaşanan çatışmaların ardından Fransa, ilk kez 12 Ocak 2013 tarihinde bu ülkeye askeri müdahalede bulunmuştu.

Mali'nin kuzeyini kontrol altında tutan militanlara karşı Mali birlikleriyle operasyon başlatan Fransa, bu bölgedeki askeri birlik sayısını bir ara 4 bine çıkartmıştı.
Mali'de silahlı gruplara karşı düzenlenen operasyonlara Fransız savaş uçakları ve helikopterleri de zaman zaman destek veriyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

9
Adana'da silahlı saldırı: 7 yaralı

Adana'da silahlı saldırı: 7 yaralı

5
Çin'den Yemen'e 4 milyon dolarlık yardım

Çin'den Yemen'e 4 milyon dolarlık yardım

0
Adana'da Suriyeli gerginliği

Adana'da Suriyeli gerginliği

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM