Fransız polisi göstericilere acımıyor

Fransa'da 4 polisin siyahi bir gence coplu tecavüzünden sonra başlayan gösterilerin önü alınamıyor.

FRANSA'DA POLİS ŞİDDETİ

Meydanları dolduran eylemciler, sokakları savaş alanlarına çeviriyor.

Cumhurbaşkanı Hollande'ın "vandallar" olarak nitelediği eylemcilere Fransız polisi de oldukça sert davranıyor.

HEDEF ALIP ATIYORLAR

Copunu kullanmaktan çekinmeyen polisler, göstericileri dağıtabilmek için bol bol biber gazı kullanıyor.

Eylemlerde çekilen görüntülerde, Fransız polisinin hedef alarak gaz kapsülü attığı görülüyor.

TÜRKİYE'DE OLUNCA KONUŞANLAR...

Türkiye'de emniyet güçlerinin gaz kullanımını eleştirenler, 16 aydır OHAL'in sürdüğü Fransa'ya bu konuda hiçbir eleştiri getiremiyor.