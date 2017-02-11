Fransız polisinin coplu tecavüz savunması: Kazaydı

Paris'in kuzeyindeki Seine-Saint-Denis banliyösünde 4 polis memurunun 22 yaşındaki bir gence copla tecavüz ettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, sanık avukatı ‘müvekkiline ait copun mağdurun anüsüne kazara girdiğini' söyledi.

TECAVÜZ YOKMUŞ

Mağdur, tanık ve polis memurlarının ifadeleriyle kamera kayıtlarını inceleyen emniyet birimlerince yürütülen soruşturmada, olayın tecavüz olarak nitelendirilmesi için ‘yeterli delil bulunmadığı' sonucuna ulaşıldığı açıklandı.

TEPKİ GÖSTEREN 20 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaya tepki gösteren yüzlerce göstericinin düzenlediği protestolarda 28 kişi gözaltına alınırken, 20 kişi tutuklandı.

Hollande coplu tecavüze uğrayan genci ziyaret etti VİDEO

HOLLANDE ZİYARET ETMİŞTİ

Ülkedeki gerginliği dindirmek isteyen Cumhurbaşkanı François Hollande ise geçen Çarşamba günü, coplu tecavüze uğrayan genci hastanede ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Hollande, Theo'ya "Sonuna kadar yanındayım" dedi.