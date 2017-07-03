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Fransızlar İngiltere'yi haritadan çıkardı

Brexit henüz hayata geçmese de, Fransa'daki okullarda dağıtılan kitaplarda; İngiltere, Avrupa Birliği haritasında yer almadı.

03.07.2017 - 07:56
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Fransızlar İngiltere'yi haritadan çıkardı

Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere, süreci resmen başlattı. Sürecin ayrıntıları belirsizliğini korurken; Fransa, okullarda dağıttığı AB kitapçığını güncelledi.

İNGİLTERE ARTIK YOK

İngiltere'nin üye ülkeler arasından çıkarılmasıyla, kitapçıkta AB üyesi ülke sayısı 27'ye düştü.

Her bir üyenin ulusal bayrakları ve farklı renklerle işaretlendiği haritada, İngiltere’nin üzeri boyanmamış durumda.

Fransızlar İngiltere'yi haritadan çıkardı

10 YIL SONRA BİR İLK

The Independent'in haberine göre; ilk olarak 2007’de basılan kitapçık Mayıs 2017’de güncellendi.

MERKEŞ-MACRON İLİŞKİSİ

Fransa; İngiltere'nin Brexit kararı ve ABD'nin iklim anlaşmasından çekilme kararı sonrası Avrupa Birliği'nin başını çeken Almanya ile ilişkilerini güçlü tutmaya çalışıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı, G20 Zirvesi öncesi Almanya'da yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin güçlenmesi için sıkı bir çalışma içerisinde olacaklarını yinelemişti.

Fransızlar İngiltere'yi haritadan çıkardı

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