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Fransızların unutmak istediği hezimet: Karboğazı Baskını

Anadolu coğrafyası için Birinci Dünya Savaşı ve sonrası kahramanlıklarla doludur. Sayısız destanın yazıldığı o dönemde Fransızların unutmak istediği bir bozgun da Karboğazı Baskını olmuştur.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 12:23..
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Fransızların unutmak istediği hezimet: Karboğazı Baskını

Enes Taha ERSEN / [email protected]

"Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
''Medeniyet!'' dediğin tek dişi kalmış canavar?"

Bu sözlerle ifade etmişti o dönemi vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Vatanın dört bir yanının çepe çevre sarıldığı yıllarda, elinde eski bir silah ile yollara koyulan Anadolu halkı, Birinci Dünya Savaşı sonrasında ayaklanmış ve Kuvay-i Milliye'yi oluşturmuşlardı.

Fransızların unutmak istediği hezimet: Karboğazı Baskını

Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu'dan ayaklanan o kuvvetlerden biri de Akdeniz'de, Adana'da kendini göstermişti. İşgal için Adana'ya gelen Fransız askerlerinden 700'ü Pozantı'da tarihi bir bozguna uğramış, esir alınmıştı.

Fransızların unutmak istediği hezimet: Karboğazı Baskını

FRANSIZLARIN ADANA'YA GELİŞİ

Birinci Dünya Savaşı Sonrası çağın en kuvvetli ordularından olan Fransız birlikleri 17 Aralık 1918 tarihinde Mersin'i, Güney kesimler ise İtalyanlar işgal etti. Akdeniz'e ulaşımı kesildi.

Fransızların unutmak istediği hezimet: Karboğazı Baskını

Bu durum karşısında çaresiz kalmaktansa ölümü tercih eden Anadolu halkı, işgale karşın Kuvay-i Milliye birlikleriyle harekete geçti.

Fransızların unutmak istediği hezimet: Karboğazı Baskını

AVA GİDERKEN AVLANDILAR

Fransız kuvvetleri, işgali hızlandırmak adına bölge ile iç ve kıyı kesimlerin yardım alabileceği yerleri kesmeye çalıştı. Bu doğrultuda Çukurova ve devamındaki ovaları kontrol için harekete geçen Fransız orduları, Toros dağlarını aşmak zorundaydı. Verdun Muharebesi'nde çarpışan Fransızların ünlü komutanı M. Mesnil geri çekilmek yerine ordularını Toros'lara sürdü ve yapılabilecek en büyük hatayı yaptı.

Fransızların unutmak istediği hezimet: Karboğazı Baskını

Kuvay-i Milliye'nin hakim olduğu kayalıklardan geçmeye çalışan Fransız birlikleri Gülek Boğazı mevkiinde Türkler tarafından sıkıştırıldı. Karboğazı olarak da bilinen bu yerde yalnızca 44 Kuvay-i Milliye milisi bulunurken yaklaşık 700 Fransız askerine karşı kahramanca mücadele verdi.

KOMUTAN VE ASKERLERİ ESİR DÜŞTÜ

Yalnızca 44 vatanseverden oluşan bu "Kurtboğazı timi" Fransızların koskoca bir askeri taburunu etkisiz hale getirmiştir.

Tarihe Kurtboğazı Baskını olarak geçen bu unutulmaz zafer de, 44 Kuvay-i Milliye kahramanı 150'den fazla Fransız askerini öldürmüş, 500'den fazlasını da esir almıştır. Esir alınanların arasında Fransa'nın Verdun Kahramanı M. Mesnil'in de bulunduğu çok sayıda asker ve komutan burada Adanalılara esir düştü...

Fransızların unutmak istediği hezimet: Karboğazı Baskını

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