Frigya Projesi'nde çalışmalar başlıyor

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Koruma ve İzleme Daire Başkanı Dr. Ali Özkır, Frigya Vadilerinin Anadolu Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi Projesi kapsamında çalışmaların başlayacağı İscehisar ilçesine bağlı Seydiler beldesinde incelemelerde bulundu.

"AÇIK HAVA MÜZESİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

Eylem planında Frigya Vadilerinin Anadolu Açık Hava Müzesi haline getirilmesinin olduğunu dile getiren Vali Tutulmaz, "Bu hükmün başlangıcı da şuanda içerisinde bulunduğumuz Afyonkarahisar'ın Seydiler kasabasındaki bölgeden başlayacak. Proje ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın bir bölümünü kapsayan Frigya Vadileri, Anadolu Açık Hava Müzesi'ne dönüştürülecek. Böylece kültürel ve tarihi zenginliğimizin kalıntılarının insanlığımıza sunulması sağlanacaktır." dedi.