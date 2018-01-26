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Furkan Andıç sevgilisini aldattı

Dilan Çiçek Deniz ile birlikte olan Furkan Andıç'ın Sibel Aytan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 26.01.2018 - 08:24..
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Furkan Andıç sevgilisini aldattı

"Meryem" dizisinde rol alan ç ile "Çukur" dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'in geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başlamıştı.

"BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ"

Birlikte görüntülendiklerinde aşklarını doğrulayan çift, evlilikle ilgili soruya "İlişkimiz daha çok yeni. Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Şu an için çok da mutluyuz. Her şey kısmet. Zamanı gelince ‘Evet’ de diyebiliriz" diyerek cevap vermişti.

FURKAN'A ULAŞAMADI

Furkan Andıç, "Hıçkırık" dizisinde rol alan Sibel Aytan ile 4 aydır aşk yaşıyordu. Fakat Sibel Aytan, Furkan Andıç'a ulaşamamaya başladı. Telefonlara cevap vermeyen Furkan Andıç, Sibel Aytan'ın mesajlarına da dönmedi. Sibel Aytan önce Furkan Andıç'ın bu tavrına bir anlam veremedi. Sonra ise gazetelerde Furkan Andıç'ın bir gece kulübünde tanıştığı Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri okuyunca aldatıldığını anladı. Büyük şok yaşayan oyuncunun 1 aydır kendisini toparlamaya çalıştığı öğrenildi.

Furkan Andıç sevgilisini aldattı

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