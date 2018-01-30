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Furkan Vakfı’na operasyon

Adana merkezle 3 ilde Furkan Vakfı’na yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda vakfın kurucu başkanı Alpaslan Kuytul’un da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

İHA | 30.01.2018 - 09:09..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Furkan Vakfı’na hakkında başlatılan ’suç örgütü’ soruşturması kapsamında vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine yönelik Adana, Elazığ ve Niğde’de şafak vakti operasyon yapıldı.

Furkan Vakfı’na operasyon

KOÇ BAŞLARIYLA KIRILARAK GİRİLDİ

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı operaslonda kapılar, koç başlarıyla kırılarak girildi.

Furkan Vakfı’na operasyon

ALPASLAN KUYTUL GÖZALTINDA

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri önlem aldı. Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alpaslan Kuytul ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı.

Furkan Vakfı’na operasyon

Vakfın genel merkezi, yöneticilerin evleri ve vakfa bağlı kuruluşlarda polislerin araması devam ediyor. Alparslan Kuytul’un sosyal medya hesabından bir süredir Türkiye’nin Afrin’e yaptığı "Zeytin Dalı Harekatı’na karşı çıktığı görülmüştü.

Furkan Vakfı’na operasyon

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