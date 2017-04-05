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Füsun Demirel oyunun rengini belli etti

Aslı Aydıntaşbaş'ın tiyatrocu teyzesi Füsun Demirel, referandumda 'hayır' oyu kullanılması gerektiğini söyledi.

05.04.2017 - 09:25
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Füsun Demirel oyunun rengini belli etti

Yıllar boyunca aile dizilerinde oynayan Füsun Demirel, geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK'ya ağır darbelerin vurulduğu dönemde 'gerilla' annesi olmak istediğini söylemişti.

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın teyzesi olan Demirel, 16 Nisan'da yapılacak referandum hakkında görüşlerini açıkladı.

"HAYIR DEMEK"

Türkiye'de hukuksuzluğun arttığını ifade eden Füsun Demirel; "Hayır" demek, demokrasi ve özgürlükler adına zaten bir yurttaşlık görevi." şeklinde konuştu.

Füsun Demirel oyunun rengini belli etti

EVET ÇIKARSA...

Gazete Karınca'ya konulan Füsun Demirel, 'evet' çıkması durumunda muhaliflerin ağır bedeller ödeyeceğini söyledi.

Füsun Demirel: Gerilla annesini oynamak istiyorum haberi

Füsun Demirel oyunun rengini belli etti

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