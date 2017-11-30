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Futbolculara vergi indirimi Meclis'te

Futbolculara en düşük vergiyi uygulayan Türkiye, bu uygulamaların 2 yıl daha uzatılması için ilk adımı attı.

REUTERS | 30.11.2017 - 11:20..
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Futbolculara vergi indirimi Meclis'te

Türkiye'de faaliyet gösteren sporcuların bu yıl sonunda bitecek olan geçici vergi düzenlemelerinin iki yıl daha uzatılmasını hedefleyen yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

12 MADDELİK TEKLİF

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş imzasıyla verilen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" yürürlülük ve yürütme dahil 12 maddeden oluşuyor.

EN ÜST LİG İÇİN YÜZDE 15

Halen yürürlükte olan vergi kanunu 2017 sonuna kadar sporculara Gelir Vergisi Kanunu üzerinden yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden lig usulüne tabi spor dallarında, en üst ligdekiler için yüzde 15, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer liglerdekiler için yüzde 5 ve lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden yüzde 5 vergi ödenmesi öngörüyordu.

2 YIL UZATILACAK

Teklifin yasalaşması halinde geçici olarak tanınan mevcut vergi oranları iki yıl daha geçerli olacak.

TÜRKİYE VERGİ CENNETİ

Avrupa’nın önde gelen liglerinin vergi uygulamalarına baktığımızda Türkiye’deki futbol kulüpleri vergi konusunda oldukça avantajlı görünüyor.

AA
Futbolculara vergi indirimi Meclis'te

AVRUPA'DA İKİ KATI FAZLA

Avrupa’daki bir kulüp, bir futbolcu için Türkiye’dekinden iki katı fazla vergi ödüyor.

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